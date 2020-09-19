شكرا لقرائتكم خبر عن غداً..أول عمومية لاتحاد المستثمرين في غياب فريد خميس لظروف مرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الجمعية العامة العادية، غداً الاتحاد لاعتماد الحساب الختامي وتقرير نشاط مجلس الإدارة عن عام 2019، وإبراء الذمة المالية لمجلس الإدارة، بالإضافة على عرض الموازنة التقديرية لعام 2020، وتعيين مراقب حسابات، كما تناقش الجمعية زيادة الاشتراك إلى 6 آلاف جنيه لزيادة موارد الاتحاد.

وهذه هي أول جمعية عامة تعقد في غياب رجل الأعمال فريد خميس، لظروف سفره للولايات المتحدة الأمريكية للعلاج، ويؤجل الاتحاد عقد الانتخابات انتظاراً لصدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد.

وفي آخر ميزانية معلنة للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين خلال عام 2017 عجزاً بلغ 259 ألف جنيه مقابل فائض بلغ 267 ألف جنيه عام 2016، وبلغت إيرادات اتحاد المستثمرين مليون و38 ألف جنيه خلال 2017 مقابل 748 ألف جنيه خلال عام 2016، موزعة بين تبرعات 72 ألف جنيه خلال عام 2017 مقابل 120 ألف جنيه، و944 ألف جنيه مقابل 485 ألف جنيه، و18 ألف جنيه إيرادات مقدمة مقابل 16.5 ألف جنيه، واشتراكات 750 جنيه مقابل 12.6 ألف جنيه.

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فيما بلغت إجمالي المصروفات مليون و298 ألف جنيه خلال 2017 مقابل 480 ألف جنيه خلال عام 2016، موزعة بين مصروفات إدارية وعمومية مليون و295 ألف جنيه مقابل 477 ألف جنيه، و2513 جنيه إهلاك أصول ثابتة مقابل 2782 جنيه.

وعقد مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، آخر اجتماع يوم 31 أغسطس الماضي، وناقش المجلس زيادة التصدير لإفريقيا باعتبارها الفرصة الذهبية أمام المنتجات المصرية خلال الفترة الحالية، إنشاء منصة إلكترونية لتسويق منتجات جميع مصانع جمعيات المستثمرين المنتشرة فى محافظات الجمهورية المختلفة، بهدف تنشيط حركة البيع أونلاين، بعد زيادة الطلب عليها خلال جائحة كورونا.