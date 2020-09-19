شكرا لقرائتكم خبر عن 7.4 مليار جنيه زيادة في رؤوس أموال شركات البورصة المصرية منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية رأس مالها منذ بداية العام الجاري بقيمة 7.4 مليار جنيه، مقسمة إلى 86 مليون جنيه خلال شهر يناير، و3.625 مليار جنيه خلال شهر فبراير، وهو أعلى شهر شهد زيادة في رؤوس أموال الشركات، و247 مليون جنيه خلال مارس، و558 مليون جنيه خلال شهر أبريل، و1.6 مليار جنيه خلال شهر يونيو، و1.1 مليار جنيه خلال شهر يوليو، و100 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و63 مليون جنيه منذ بداية شهر سبتمبر.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.

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وكان تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، قد كشف عن تراجع إجمالي قيمة إصدارات أسهم التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 59.6% لتصل إلى 7.6 مليار جنيه خلال شهر يوليو مقابل 18.8 مليار جنيه خلال يوليو 2019.

ووفقًا للتقرير بلغ عدد اصدارات أسهم التأسيس نحو 217 اصدار بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال يوليو 2020، مقابل 232 إصدار بقيمة 12.7 مليار جنيه، فيما وصلت إصدارات أسهم زيادة رؤوس الاموال إلى 73 إصدار مقابل 129 إصدار خلال يوليو 2019.