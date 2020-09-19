شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تعاني.. و«نيكاي» يرتفع رغم تضرر «الاتصالات» بسياسات سوجا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت مؤشرات الأسهم العالمية في تداولات، أمس الجمعة، على وقع اختلاف البيانات وضغوط التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، من جهة، ومن جهة أخرى بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بشأن «بريكست».

وفي «وول ستريت»، ارتفع المؤشر ناسداك، أمس الجمعة، مغيراً مساره بعد يومين من انخفاض أسهم التكنولوجيا ذات الثقل، بينما ضغطت المخاوف بشأن ارتفاع حالات فيروس كورونا، وتعثر التعافي الاقتصادي على المؤشرين «ستاندرد أند بورز 500»، و«داو».

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 63.17 نقطة، أو ما يعادل 0.58% إلى 10973.45 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.11 نقطة أو 0.13% إلى 27864.87 نقطة، بينما فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعاً فقط 0.37% أو مستقراً تقريباً عند 3357.38 نقطة.

وحاولت مؤشرات بورصة نيويورك المكافحة على الرغم من تراجع مؤشرات أسهم التكنولوجيا التي تغيرت قليلاً، أمس الجمعة، حيث حاولت «وول ستريت» التعافي من عمليات بيع حادة أخرى لأسهم التكنولوجيا الرئيسية. وكان السوق أيضاً في طريقه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له خلال الشهر.

وجاءت تحركات المؤشرات، أمس الجمعة، ضمن سلسلة من تداولات الأسهم الفردية، وقد يؤدي هذا إلى تداول متقلب، حيث يقوم المستثمرون الصغار والكبار، على حد سواء، بفك هذه مراكزهم، وفي ظل ذلك ارتفعت أسهم فيسبوك 1.4%، وكانت «أمازون»، و«نتفليكس»، و«ألفابيت» أعلى أيضاً، وفي غضون ذلك، تراجعت شركة Oracle 0.3 % بعد أن قالت الحكومة الأمريكية إنها ستحظر جميع تنزيلات TikTok، وWeChat في البلاد، غداً الأحد، فيما تحاول Oracle إتمام صفقة شراكة مع شركة ByteDance التابعة ل TikTok.وظل المستثمرون أيضاً متخوفين بشأن التوقعات جول المزيد من خطط التحفيز لفيروس كورونا، إضافة إلى توقيت لقاح قابل للتطبيق.

في القارة العجوز، واجهت الأسهم الأوروبية صعوبات بحثاً عن قوة دفع أمس الجمعة، وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% فيما تصدرت أسهم السفر والترفيه الخسائر بانخفاض 1%.

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وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس الجمعة، بدعم من تفاؤل واسع النطاق يحيط بسياسات رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، لكن التقييمات المرتفعة والتوقعات الضبابية للأرباح تسببت في حذر المستثمرين قبيل عطلة أسبوع طويلة.وزاد المؤشر نيكاي 0.18% إلى 23360.30 نقطة وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.49% إلى 1646.42 نقطة.

وتعرضت أسهم شركات الاتصالات لضغوط جديدة بعد أن وجه سوجا وزيراً بدراسة خفض رسوم الهاتف المحمول، وهي إحدى محاور سياسته لفترة طويلة.(وكالات)

ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي 52.9%

ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي لأعلى مستوى في نحو 12 شهراً في الربع الثاني، إذ ضغطت جائحة كوفيد-19 على صادرات السلع والخدمات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة إن عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى داخل البلاد وخارجها، قفز 52.9 بالمئة إلى 170.5 مليار دولار في الربع السابق، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من 2008.

وعُدلت بيانات الربع الأول بالرفع لتظهر عجزاً عند 111.5 مليار دولار بدلاً من 104.2 مليار دولار في التقديرات السابقة. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يزيد عجز ميزان المعاملات الجارية 157.9 مليار دولار في الفترة بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران. (رويترز)