شكرا لقرائتكم خبر عن «هيونداي» تطلق «توسان» الديناميكية الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أطلقت «هيونداي» الجيل الرابع من «توسان»، سيارتها الأكثر مبيعاً على مستوى العالم، ليمثل الطراز الجديد رؤية الشركة للتصميم التقدمي المعزز ولمحركات الطاقة التي تركز على البيئة. يتوفر الطراز الجديد الذي يمثل الجيل الرابع ل«توسان» بقاعدتي عجلات قصيرة وطويلة؛ لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء في جميع أنحاء العالم. تقدم «توسان» الجديدة كليّاً رحابة وتجربة رقمية، بالإضافة لاشتمالها على أحدث الخصائص والمميزات التقنية؛ حيث تأتي بمجموعة مختلفة من المحركات تتضمن محرك الاحتراق الداخلي، والمحرك الهجين، والمحرك الهجين المجهز بالكهرباء (plug-in hybrid).

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