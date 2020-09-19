«نيسان» تكشف عن سيارة «Z بروتو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت نيسان عن سيارة «Z بروتو» الاختبارية معلنة عن نيتها إطلاق جيل جديد من سيارات «Z» الرياضية. خلال فعالية افتراضية، حيث تميزت السيارة الاختبارية بتصميم جديد من الداخل والخارج، بالإضافة إلى محرك 6 أسطوانات مع شاحن تيربو مزدوج وناقل حركة يدوي.

تم تطوير السيارة الاختبارية الجديدة من قبل فريق التصميم في اليابان وهي تتسم بتصميم خارجي لافت مع خطوط تبرز تاريخ الطراز العريق. وهي تتميّز باللون الأصفر اللؤلؤي اللامع في تحية إلى الجيل الأول من طراز Z (S30) وطراز 300ZX (Z32) مع سقف باللون الأسود.

وجاء غطاء المحرك ومصابيع LED على شكل قطرة بسيارة Z الأولى بينما يذكّر الشبك الأمامي المستطيل بالطراز الحالي مع إضافة شفرات بيضاوية لإعطائها طابعاً عصرياً يجمع بين الطابع الرياضي والأناقة.

وصممت السيارة لتتلاءم مع احتياجات السائق والراكب فتمزج المقصورة الداخلية بين التكنولوجيا المعاصرة واللمسات التقليدية بكل سلاسة. وتعاون فريق التصميم الداخلي مع كبار السائقين في عالم رياضات السيارات من أجل إعطاء سيارة Z Proto مقصورة داخلية تذكر بالسيارات الرياضية ومناسبة للطرقات وحلبات السباق. وينعكس ذلك على الأدوات المتوافرة في السيارة مع شاشة رقمية قياس 12.3 بوصة ومصممة لتعطي السائق المعلومات التي يحتاج إليها بنظرة.