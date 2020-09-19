«رولز ـ رويس» تستأنف العمل بنظام المناوبتين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «رولز-رويس موتور كارز» استئناف الشركة لعمليات الإنتاج بنظام المناوبتين في مركزها العالمي للتميّز في الصناعة الفارهة في جودوود، غرب ساسكس. وتأتي هذه الخطوة لتؤكّد عودة الإنتاج إلى المستويات التي كان عليها قبل فترة الحجر المنزلي، من دون الاستغناء عن أي عامل، وبوجود كافة عمّال التصنيع في موقع العمل.
وحرصاً على سلامة موظفيها، تتّبع الشركة إجراءات صارمة في ما يتعلق بالصحة والسلامة والنظافة، تماشياً مع أحدث التوجيهات الرسمية.
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