ألمانيا تستثمر 4.3 مليار يورو لتطويــــر 2000 مستشفــــى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق البرلمان الألماني «بوندستاج» أمس الجمعة، على ضخ استثمارات حكومية بالمليارات في نحو ألفي مستشفى في البلاد رغم جائحة كورونا.

وبموجب مشروع القانون الذي أقره البرلمان، ستضخ الحكومة الألمانية استثمارات بقيمة 3 مليارات يورو، فيما ستسهم الولايات الألمانية باستثمارات إضافية بقيمة 1.3 مليار يورو، حتى تتمكن المستشفيات من توفير رعاية أفضل لمرضى الطوارئ، إلى جانب المضي قدماً في الرقمنة وتحسين الأمن المعلوماتي للمستشفيات. (وام)