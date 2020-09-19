الاستثمار في كفاءة الطاقة يعزز استدامة الموارد

أفادت الأبحاث التي أجرتها شركة «شنايدر إلكتريك» العالمية وGlobal Footprint Network بأنه في حال تم تعزيز كفاءة البنية التحتية للمباني والمصانع الموجودة حالياً بنسبة 100% من خلال حلول الطاقة المتاحة بسهولة وتقنيات الطاقة المتجددة، ومع افتراض عدم حدوث تحول في العادات البشرية، فإنه يمكن تأجيل تاريخ يوم تجاوز موارد الأرض بمقدار 21 يوماً على الأقل ويمكن أن تحدث التعديلات التي يمكن إجراؤها على مستوى إدارة عمليات الطاقة وحدها فرقاً لمدة 3 أسابيع، ما يمثل فرقاً كبيراً في البصمة البيئية للبشرية.

وفي تاريخ 22 أغسطس من كل عام، يتزامن يوم تجاوز موارد الأرض مع التاريخ الذي تستنفد فيه البشرية جميع الموارد البيولوجية التي يمكن للأرض تجديدها خلال العام بأكمله ما يعكس انخفاضاً بنسبة 9.3٪ في البصمة البيئية للبشرية من الأول من يناير حتى يوم تجاوز الأرض مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وقال أحمد خشّان، رئيس شنادير إلكتريك لمنطقة دول الخليج: يصادف يوم تجاوز موارد الأرض التاريخ الذي يتجاوز فيه الطلب البشري السنوي على موارد الطبيعة ما يمكن للنظم البيئية للأرض تجديدها في عام واحد. وتركز استرتيجيتنا في شنايدر إلكتريك على دفع كفاءة الطاقة والموارد من خلال رؤية متقدمة تهدف إلى جعل طريقة عيشنا وعملنا أكثر استدامة. وهدفنا النهائي هو تحقيق التوازن بين النشاط البشري وموارد الأرض. لقد أظهر هذا العام ما يمكننا القيام به عندما نضطر إلى إجراء تغيير. علينا أن نستثمر أكثر في البنية التحتية الفعالة والتقنيات الخضراء لجعل مجتمعاتنا أكثر استدامة بعد الوباء.

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسؤولة حالياً عن 8.6٪ من انبعاثات الكربون العالمية ونفذت دول الخليج العربي عدداً من السياسات في محاولة منها لتحقيق اتخفاض شامل في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتشمل الأهداف الخضراء في دولة الإمارات ضمان تحقيق 50٪ من مزيج الطاقة الإجمالي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، ومعالجة 75٪ من النفايات بحلول 2021 وتستهدف دبي أيضاً من خلال استراتيجيتها توفير 75% من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. وقد باتت هذه الالتزامات ضرورية للغاية الآن مع تزايد وضوح الأثار المدمرة للنظام البيئي مثل إزالة الغابات وتآكل التربة وفقدان التنوع البيولوجي وتراكم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ما يؤدي إلى تغير المناخ والمزيد من الظواهر المناخية المتكررة بشكل حاد.