انخفاض أسعار تأمين المركبات 20-30% منذ مطلع عام 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

انخفضت أسعار وثائق تأمين المركبات منذ مطلع العام الجاري 2020 مدفوعة بتراجع حجم الإقبال عليه من قبل حملة الوثائق في ظل انتشار جائحة «كورونا»، حيث لجأ العملاء الى تجديد وثائق مركباتهم القديمة والاستغناء عن شراء مركبات جديدة في ظل الظروف التي فرضتها «الجائحة»، حسبما أفاد به وسطاء تأمين.

وأضافوا: يشهد سوق التأمين المحلي، خاصة تأمين المركبات، مضاربة سعرية بين شركات التأمين والوسطاء، وهم كثيرون جداً، مقارنة مع حجم السوق المحلي، ودفع ذلك الى انخفاض اسعار الوثائق منذ منتصف 2018، بعدما شهدت تحسناً طفيفاً مع صدور الوثيقة الموحدة التي حددت خلالها «هيئة التأمين» نطاقين سعريين وحدّين اعلى، وادنى، لطرح أسعار تأمين المركبات بناء على حجم العرض، والطب.

كان السوق شهد حالة من التذبذب المتفاوت في حجم الإقبال عليه من قبل المتعاملين خلال فترة انتشار جائحة «كورونا»، وما رافق ذلك من فرض قيود على حركة تنقل الأفراد والمركبات من، وإلى إمارات الدولة. وشددت المصادر على أهمية لجوء شركات الوساطة العاملة في السوق المحلي الى خيار الإندماجات والاستحواذات في الظروف الحالية على اعتبار انها تشكل فرصة مواتية نحو هذا الخيار، حيث السوق مكتظة بعدد الشركات والمضاربة السعرية التي تحرق أسعار تأمين المركبات، إضافة الى تعرض عدد من الشركاء الى ضغوط على الأرباح والاقساط ما يضطرها الى الاندماج فيما بينها وتشكيل كيانات أكبر.

تجديد التأمين

وقال وسيط تأمين: إن حجم الطلب على شراء وتجديد وثائق التأمين على المركبات عادت الى طبيعتها ما قبل انتشار جائحة «كورونا»، خاصة منذ مطلع العام الجاري 2020، ويلجأ الكثير من العملاء الى تجديد التأمين على مركباتهم القديمة، فيما يعزف كثيرون منهم عن شراء سيارات جديدة، الأمر الذي دفع بحجم الطلب على المنتج الى التراجع بشكل عام.

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تحويل الوثيقة

وقال جورج الأشقر، المدير العام لشركة «جيت ويه إنترناشيونال أشورنس»، وكلاء تأمين: إن القطاع يشهد انخفاضاً في أسعار المركبات، ويعزى ذلك إلى ثلاثة أمور، هي: تراجع حجم مبيعات المركبات الجديدة، وبالتالي عدم اضطرارهم لشراء واستصدار بوليصة تأمين جديدة لهم، وثانياً: انخفاض أسعار التأمين بالمجمل لوجود سياسات المضاربات السعرية وحرق الأسعار بين الشركات للحصول على حصة سوقية وسيولة نقدية «كاش»، لدى الشركات العاملة في السوق، وثالثاً: لجوء حملة الوثائق الى تحويل وثائق التأمين الخاصة بهم من «الشامل» إلى «ضد الغير»، وبالتالي دفع مبالغ مالية قليلة جداً، مقارنة بشراء وثيقة «الشامل».

وأضاف الأشقر أن شركات التأمين والوسطاء بحاجة كبيرة الى سيولة نقدية لتوفير أقل الالتزامات اليومية الخاصة بهم، وتراجع حجم الأقساط المكتتبة من تأمين المركبات وانخفاض أسعار الوثائق، يدفع ذلك الى عدم توفير «الكاش» بين الشركات، فيتجه معظمهم الى اتخاذ سياسات مضاربة سعرية، والاستئثار بحصة سوقية أكبر على حساب الشركات الأخرى، الأمر الذي يصل في نهاية المطاف الى انخفاض الأسعار بشكل عام.

وتابع الأشقر: «الخيار الأمثل والحل الوحيد أمام شركات التأمين والوساطة في ظل هذه الظروف هو اللجوء الى الاستحواذات والاندماجات، لما تشكله من نقلة نوعية نحو النهوض بالقطاع والابتعاد عن سياسات المضاربة السعرية».

ارتفاع الطلب

بدوره، قال مارك باشاياني، المدير العام لشركة «buy any insurance» لوساطة التأمين: «إن سوق التأمين على المركبات يشهد حاليا فترة تعاف الى مستويات ما قبل «كورونا» بعدما عانى كثيراً خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث نصدر ما بين 50-100 وثيقة تأمين على المركبات يومياً، وهي النسبة شبه الطبيعية التي كانت عليها منذ ما قبل انتشار «الجائحة»، وبحجم مبيعات يومي بين 60-80 ألف درهم، وبذلك يرتفع حجم الطلب والاقبال بين 30-40% مقارنة مع الفترة التي ترافقت مع انتشار «كورونا». وأشار باشاياني ألى أن أسعار بوالص التأمين شهدت انخفاضاً بين 20- 30%، بسبب عوامل عدة، أهمها انخفاض في بيع المركبات الجديدة، ولجوء البعض إلى سياسات حرق الأسعار لاقتناص حصص سوقية لهم توفر «سيولة نقدية». وعزا باشاياني ارتفاع حجم الطلب على شراء تأمين المركبات الى ما قبل فترة «كورونا»؛ إلى عودة قطاعات الأعمال إلى العمل بشكل طبيعي مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة، إضافة الى عودة الكثير من المقيمين من الخارج، ولم يتمكنوا من العودة الى الدولة نظراً لقيود حركة التنقل ومنع الطيران بين مختلف الدول.