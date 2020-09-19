تفاهم بين «الاتحادية للشباب» و«غرفة عجمان» لدعم رواد الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت المؤسسة الاتحادية للشباب مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة عجمان، وذلك ضمن السعي لتفعيل الشراكات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وسعياً نحو المساهمة في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، عبر المساهمة في تقديم خدمات مجتمعية مبتكرة، تقوم على مبدأ التعاون والعمل المشترك بين مختلف الجهات والمؤسسات وبما يضمن تحقيق التقدم والازدهار لمجتمع دولة الإمارات.

شهد توقيع مذكرة التفاهم عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، ووقع المذكرة سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب ومحمد علي الجناحي مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، وذلك في مقر غرفة عجمان، بالإضافة إلى ممثلين عن فرق عمل المؤسستين.

وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك في مجال صقل طاقات وقدرات الشباب وإطلاق العنان لإبداعاتهم وأفكارهم، إلى جانب تعزيز روح القيادة لديهم، فضلاً عن بناء شراكات تسهم في تنمية واستدامة قطاع الأعمال في الدولة، وتعزيز الروابط مع مؤسسات الأعمال المختلفة. كما تسعى المذكرة إلى مد جسور التواصل بين فئات المجتمع، من خلال عقد الدورات والورش التدريبية، وإقامة الندوات والجلسات النقاشية بهدف نقل المعرفة وتبادل الخبرات، وتهيئة بيئة مناسبة لتطوير الأعمال والأنشطة الاقتصادية.

وسيعمل الجانبان من خلال المذكرة على تبادل المعلومات والتجارب والبيانات ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية، إلى جانب دعم «مجلس شباب عجمان» - الذراع التمثيلية للمؤسسة في إمارة عجمان - في تنظيم الفعاليات والأنشطة الترويجية المشتركة في مجالات التعاون المقترحة.

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كما سيعمل الطرفان على التعاون في الحملات التثقيفية والبرامج والأنشطة والمعارض والمبادرات ذات الأهداف الاستراتيجية المشتركة. فضلاً عن التعاون الحثيث لاستفادة رواد الأعمال من فئة الشباب بالخدمات المقدمة من الجهتين مثل: العضوية في مبادرات الغرفة المختلفة، واستكشاف أي أوجه دعم أخرى لخدمة قطاع الشباب في إمارة عجمان.

وأكد سعيد النظري، حرص المؤسسة على تعزيز أُطر التعاون والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في دولة الإمارات، بما يدعم عملية تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم، وخاصة في ما يتعلق بالمسائل المرتبطة بتبادل المعلومات والخبرات والعمل المشترك للارتقاء بالقطاع الاقتصادي ومجال الأعمال في الدولة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قيادتنا الرشيدة في هذا الإطار.

وأكد محمد الجناحي،أهمية مذكرة التفاهم ودورها في تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسة الاتحادية للشباب، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على خدمات الطرفين الموجهة للشباب بشكل عام ورواد الأعمال على وجه الخصوص من خلال تنفيذ مبادرات وفعاليات مشتركة تتواكب مع أهداف غرفة عجمان والمؤسسة الاتحادية للشباب.

مشيداً بالأبعاد الاقتصادية للتعاون بين الطرفين والدور الحيوي لمجلس شباب عجمان في تفعيل التعاون وتعزيز نجاحه، موضحاً أن غرفة عجمان بتوجيهات من مجلس الإدارة تعتمد تنويع قنوات الدعم لخدمة شباب الأعمال والعمل على توفير البرامج الاستشارية والتدريبية والترويجية لمشاريع الشباب في الإمارة.

وأشارت جميلة كاجور، مدير إدارة تنمية الأعمال الوطنية في غرفة عجمان إلى حرص الغرفة على تنويع شراكاتها مع كافة الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة، لضمان تسخير الجهود والخروج بخدمات ذات قيمة مضافة تواكب تطلعات أعضائها ومتعامليها لاسيما رواد الأعمال من فئة الشباب.