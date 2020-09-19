التقنيات الهادفة تعزز مكانة «لينكون أفياتور»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يتوقع هواة الرفاهية أن تكون سياراتهم أكثر من مجرّد وسيلة تنقل مريحة، فهم يتطلعون كذلك إلى مواصفات ذكية تعزّز تجربتهم. ورغم فخامة وهدوء كل رحلة في سيارة «لينكون أفياتور»، فهي تأتي مزوّدة أيضاً بقدرات تقنية هادفة، في حين يتولّى نظام سينك 3 (SYNC3) ذو التشغيل الصوتي، مسؤولية وسائل الاتصال بالعالم الخارجي.

وقال نيكولاس لوري - المدير الإداري للأسواق المباشرة في لينكون: «أحدث سياراتنا الفخمة وكبيرة الحجم بثلاثة صفوف من المقاعد، ترتقي برؤية التصميم الخاصة بعلامة «لينكون»، مع التركيز في الوقت نفسه على اللمسات الجمالية التي تعزز تلبية السيارة لاحتياجات الركاب العصريين داخل ملاذهم المبهر بروعة تجهيزاته. وتقنيات «أفياتور» القياسية والمتاحة هي ما يمكّنها من اجتذاب هواة التكنولوجيا أيضاً».

وتوفر «أفياتور» مجموعة غنية من التقنيات البديهية والمصممة لمساعدة السائق على تعزيز التجربة الشاملة للرحلة. ويخفض نظام التعليق المقصورة في طراز «بريزيدنشال» تلقائياً للترحيب بالسائق، ما يضفي مستوى جديداً من التطور على تقنية الإضاءة المميزة في سيارات «لينكون». كما تضاعف هذه الميزة سهولة تحميل الأمتعة.