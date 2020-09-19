6 مليارات دولار إيرادات التسوق الإلكترونــي فــي الإمــارات 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «فيرلوب. آي أو»، المنصة المتخصصة في أتمتة خدمة المتعاملين، عن عزمها التوسع في الإمارات، وذلك للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة ضمن قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة.

وقال جاورف سنغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «فيرلوب. آي أو»: نتوقع أن يشهد قطاع التسوق الإلكتروني في الإمارات خلال الفترة من 2020 إلى 2024، معدل نمو سنوي مركب بنسبة 16.3%، مع استحواذ الأزياء على النسبة الأكبر من النمو. ويرجع السبب الأكبر لآفاق النمو هذه إلى الفرص الكبيرة التي تزخر بها الإمارات، حيث نتوقع أن تبلغ إيرادات السوق الإلكترونية بالدولة نحو 6 مليارات دولار بنهاية 2020. وكمنصة متخصصة في أتمتة خدمة العملاء، فإن «فيرلوب. آي أو» لن تركز فقط على التجارة الإلكترونية، إنما أيضاً على قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين (BFSI)، والتجزئة، والسفر، التي بدأت بدورها تشهد نمواً مع العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي الجديد في دولة الإمارات.

وأضاف: أهدافنا التجارية تركز في غالبيتها على عمليات ما بعد البيع، ومع استئناف دولة الإمارات حركة السفر الجوي ومعاودة قطاع الشحن الجوي نشاطه، فإن ذلك سينعكس بالتأكيد إيجاباً على سلسلة الإمداد للكثير من البلدان، ما يعزز من شعورنا بالتفاؤل أن الوضع سيعود إلى مستويات ما قبل الأزمة. ومن الآمن القول إن المتاجر والأنشطة التجارية عبر الإنترنت شهدت قفزة كبيرة على صعيد الاستخدام والمبيعات خلال فترة الوباء في الإمارات. لا يزال التسوق التقليدي مقيداً بالإجراءات الاحترازية والوقائية المفروضة على نطاق عالمي. ومع ذلك، فإن التسوق الإلكتروني سوف يهيمن على قطاع التجارة في المستقبل القريب.