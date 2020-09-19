«بيسبــن جلوبــال» تحــوز اعتماد الكفاءة من «أمازون ويب سيرفيسز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصلت بيسبن جلوبال على اعتماد الكفاءة من شركة أمازون ويب سيرفيسز الشرق الأوسط. ويؤكد الاعتماد قدرة بيسبن جلوبال الشرق الأوسط وإفريقيا على تطوير البرمجيات اعتمادًا على معرفتها وخبرتها وتطلعاتها باستخدام أحدث الأدوات التي توفرها أمازون ويب سيرفيسز.

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ومن خلال حصول شركة بيسبن جلوبال- الشرق الأوسط وإفريقيا على درجة الكفاءة في نظام ديف أوبس الصادر عن أمازون ويب سيرفيسز تمكنت الشركة من تمييز مكانتها والتسويق لعملاء أمازون ويب سيرفيسز من خلال مهاراتها في مساعدة العملاء على زيادة المرونة وسرعة التطور مع الخدمات المصغرة وتوفير التكامل المستمر والنشر المستمر (CI / CD) وتبسيط التطبيقات، ما يضمن سلاسة التجربة وتحسين الأداء وضبط التكاليف.

وقال مطيع شغليل، الرئيس التنفيذي لشركة بيسبن جلوبال، إننا فخورون بتحقيق درجة الكفاءة على نظام ديف أوبس لأمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط ما يدفعنا لإثبات المزيد من الكفاءة، فمن خلال مهارات وخبرات فريقنا في نظام ديف أوبس أصبح عملاؤنا الآن واثقين من قدرتنا على تحقيق أهداف أعمالهم من خلال الاستفادة من المرونة وتنوع الخدمات ووتيرة الابتكار التي توفرها أمازون ويب سيرفيسز.

وتم الاعتراف بشركة بيسبن جلوبال كمزود حلول معتمد وشريك استشاري وجزء من برنامج العروض الخاصة لمزودي الحلول لدى «أمازون ويب سيرفيسز». كما تمكنت الشركة من جمع 75 مليون دولار في استثمار تمويلي من السلسلة «ج» لتطوير منصة إدارة سحابية هجينة موحدة ومتعددة من الجيل الخامس 5G.