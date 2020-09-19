انكماش فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو في يوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي أمس الجمعة، أن فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انكمش إلى 16.6 مليار يورو في يوليو/ تموز من 20.7 مليار يورو في يونيو/حزيران، إذ بدد انخفاض في حساب الدخل الأولي أثر زيادة في فائض التجارة.

وفي الاثني عشر شهراً حتى يونيو/ حزيران، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للتكتل إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي من 2.6% في الاثني عشر شهراً السابقة، ما يرجع في الأساس إلى تراجع الفائض من تجارة الخدمات، وهبوط تدفقات الدخل الأولي، التي تشمل الأرباح من الاستثمارات الخارجية. (رويترز)