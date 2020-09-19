شكرا لقرائتكم خبر عن «فوجي أويل» تشتري مليون برميل من خام الشرق الأوسط تحميل نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر تجارية، إن شركة التكرير اليابانية فوجي أويل اشترت شحنتين من خام الشرق الأوسط للتحميل في نوفمبر/ تشرين الثاني عبر عطاءات.
وأضافت أن الشركة اشترت شحنة بحجم 500 ألف برميل من خام زاكوم العلوي بعلاوة تتراوح بين عشرة وعشرين سنتاً للبرميل فوق سعر البيع الرسمي.
وفي الشهر الماضي، اشترت شركة التكرير مليوني برميل من خام الشرق الأوسط معظمها بخصم.
(رويترز)
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