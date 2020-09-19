واشنطن تعقّد الأزمة.. حظر «تيك توك» و«وي تشات» في أمريكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، أمس الجمعة، أنه سيتم حظر تنزيل تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين في الولايات المتحدة اعتباراً من غد الأحد، بسبب مخاطر تتعلق ب«الأمن القومي».

وأوضحت الوزارة في بيان أن «الحزب الشيوعي الصيني أثبت أن لديه الوسائل والنية لاستخدام هذين التطبيقين لتهديد الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية واقتصادها».

وبذلك تنفذ الولايات المتحدة التهديد الذي لوح به الرئيس دونالد ترامب ضد التطبيقين الصينيين، وسط توتر متصاعد بين العملاقين الاقتصاديين.

غير أن واشنطن تترك الباب مفتوحاً أمام تيك توك، منصة الفيديوهات القصيرة التي تلقى شعبية كاسحة بين الشبان، قبل أن تمنعها تماماً من العمل على أراضيها.

وأوضح بيان وزارة التجارة أن «الرئيس يترك مهلة حتى 12 تشرين الثاني/نوفمبر لتسوية مشكلات الأمن القومي التي تطرحها تيك توك، وسيكون بالإمكان رفع الحظر في نهاية المطاف».

وظهرت بوادر اتفاق يجعل من شركة أوراكل الكاليفورنية «شريكاً تكنولوجياً موثوقاً» لتيك توك، لكن لم يكشف أي تفصيل بهذا الصدد.

يؤدي حظر «تيك توك» و«وي تشات» في أمريكا إلى فقدان أكثر من 120 مليون مشترك.. حيث يستخدم تطبيق «تيك توك» أكثر من 100 مليون أمريكي، بينما يملك تطبيق وي تشات، قاعدة مستخدمين تبلغ 19 مليون مستخدم نشط يومياً في الولايات المتحدة.ومن جهته، ندد تطبيق تيك توك بالقرار الأمريكي مؤكداً أنّه قدّم كل الضمانات لاحترام أمن المستخدمين الأمريكيين.

وقالت متحدثة باسمه «لا نتفق وقرار وزارة التجارة الأمريكية».

وقالت «في اقتراحنا المقدّم إلى الإدارة الأمريكية، التزمنا بمعايير شفافية غير مسبوقة وبمسؤوليات إضافية تتجاوز ما تقوم به تطبيقات أخرى»، مشيرة إلى احتمال القيام بعمليات تدقيق من قبل طرف ثالث إضافة إلى إمكانية «التحقق من أمن الرمز ومراقبة الحكومة الأمريكية سلامة المعطيات في الولايات المتحدة».