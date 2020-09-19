شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إم سي هامر EV» تظهر أمـام الجمهـور فـي 20 أكتوبـر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ديترويت: ”الخليج 365” سيتم الكشف عن «جي إم سي هامر EV» الثورية أمام الجمهور العالمي يوم الثلاثاء في 20 أكتوبر المقبل.

وتتميّز هذه الشاحنة الفائقة عبر وضعية «Crab Mode1» والتي يتم تفعيلها بفضل قدرة توجيه العجلات الأربع في «جي إم سي هامر EV»، مما يسمح لها بالتحرّك باتجاه قطري - وهي ميّزة جرى تصميمها بشكل خاص للعملاء الذين يخوضون المغامرات فوق الدروب الوعرة.

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