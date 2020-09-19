السباق لقيادة منظمة التجارة إلى محطته الثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز، إن مرشحي المكسيك ومصر ومولدوفا لقيادة منظمة التجارة العالمية خرجوا من السباق.

وتعلن المنظمة في وقت لاحق الجمعة عن الخمسة مرشحين من أصل ثمانية الذين سيخوضون الجولة الثانية من تصويت الأعضاء لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة العالمية المعنية بالتجارة.

وقال مصدر مكسيكي مطلع إن مرشحي بريطانيا وكوريا الجنوبية وكينيا ونيجيريا والسعودية سيواصلون التنافس.

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لكن مصدراً أمريكياً مطلعاً قال إن المرشح السعودي أُقصي أيضاً في خطوة غير متوقعة، نظراً لأنه كان من المتوقع خروج ثلاثة مرشحين فقط في الجولة الحالية من التصويت.

وقال حامد ممدوح مرشح مصر إنه خرج مع مرشحي المكسيك ومولدوفا، وقال أحد المصادر إنه كان هناك دعم قوي من دول أمريكا اللاتينية وآسيا لمرشح المكسيك خيسوس سياد، لكن قرار الاتحاد الأوروبي دعم مرشحين آخرين أضعف فرصه.

ولم يرد الفريقان اللذان قادا الحملتين الدعائيتين لمرشح مولدوفا تيودور أوليانوفسكي وسياد حتى الآن على طلب للتعقيب.

(رويترز)