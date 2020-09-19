شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرب».. سحر البرتغال بين الجبال والشواطئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «الغرب» سر يستحق الاكتشاف، فالمنطقة الواقعة في أقصى جنوب البرتغال تزخر بالآثار الرومانية والقلاع المغاربية والقرى التقليدية، فضلاً عن الساحل المذهل، وأطباق مطبخ البحر الأبيض المتوسط التي يسيل لها اللعاب، وأكثر من 30 ملعباً للجولف.

وتبلغ مساحة «الغرب» 5412 كيلومتراً مربعاً ويبلغ عدد سكان المنطقة 410 آلاف نسمة، وتضم 16 بلدية، مركزها مدينة «فارو»، وتعد المنطقة من بين الوجهات السياحية الأكثر شعبية في البرتغال، وعدد سكانها يتضاعف خلال ذروة موسم العطلات وذلك بفضل تدفق أعداد كبيرة من السياح.

وأينما نظرت، فإن نظرك يقع على أفق تزينه الجبال والبحر الأزرق الغامق، ليخلق انطباعاً بلوحة رائعة من الألوان المائية المنقطة بظلالٍ من الذهبي والأخضر والأزرق.

يمكن أن نلخص الأمر بالقول ببساطة، بأنه سحر الضوء، وذلك لأن الضوء في «الغرب» رائع حقّاً، وعندما تفتح ستائر النافذة كل صباح، تقع عيناك على زرقة السماء، عاليةً، وصافيةً، في حين أن الضوء الساطع، المشرق، الذي لا يغيب أبداً، يرفع المعنويات، ويقود لتنشيط الروح، كلما أطلت النظر إليه.

ليس ذلك فحسب ولكن هناك المزيد، حيث إن «الغرب» منطقة من المسرات الخفية، حيث الشواطئ الذهبية التي تحيط بها صخور الحجر الجيري الأخاذة، وتنتشر المطاعم الصغيرة البسيطة، حيث يؤدي طعم السمك الطازج المشوي، وعليه بضع قطرات خفيفة من زيت الزيتون المحلي، حتماً لضمان عودتكم للمكان مراراً وتكراراً.

تلال «مونشيك»

هنالك العديد من الطبقات والمستويات في منطقة «الغرب»، ففيها المنطقة الداخلية، أعلى تلال «مونشيك»، حيث يمكنك رؤية طريقة الحياة التي اختفت من أجزاء كبيرة من أوروبا، حيث تدور الأيام حول المواسم، وجمع مؤونة الشتاء، وجمع الكستناء، وقطف التوت، والزيتون والبرتقال والخرّوب واللوز من الأشجار وبيعها في الأسواق.

وفي القرى حيث الشوارع المرصوفة بالحصى الصغيرة، ستجد المنازل البيضاء والمقاهي التي يحتسي فيها الناس ال «بيكا» وهي قهوة الإسبريسو الخاصة بالمنطقة، وسترى النساء يقمن بشي أسماك السردين في الطرقات.

الصيادون المحليون

والبحر هو طبقة مختلفة للحياة في المنطقة، حيث تجده على ارتباط وثيق الصلة بالطبيعة، ويمكنك أن ترى السكان المحليين يخوضون في مياه المحيط الأطلسي عند حدوث الجزر، للعثور على «الكوكل»، وهو حيوان رخوي يعيش في الأصداف، و«البرنقيل»، وهي سمكة قشرية من ذوات الأهداب، وعلى طول الساحل، ينتشر الصيادون الذين تعلموا أسرار المهنة من آبائهم، لصيد الحبار، والأخطبوط، والسردين، والتونة، وعلى هذه الخلفية من الحياة الواقعية، هناك مساحة لقضاء واحدة من أجمل العطلات.

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وتتراص المنتجعات على طول المنحدرات والحواف من ساحل البحر، إلى وسط «الغرب»، حيث تجد بعضها قائمة وسط الحدائق المورقة، مثل «فيلا جويا»، و«فيلا فيتا بارك».

بيوت الضيافة

أما في الشرق فيبدو كما لو أن الزمن قد توقف، فهناك بيوت الضيافة الأصيلة الرائعة، والصغيرة مثل «فازيندا نوفا» و«فيلا كامبينا»، حيث لم تطرق موجة السياحة الجماعية التي اجتاحت الكثير من مناطق «الغرب» هذه المنطقة بعد، لتترك المناظر الطبيعية الهادئة من قرى وبساتين من أشجار الفلين والزيتون البيضاء.

أما أجزاء «الغرب» البرية الغربية فهي تستسلم لقوة الأطلسي، وهي كل ما تعنيه الطبيعة عن ركوب الأمواج والبحر، أو ما يعرف برياضة «الركمجة»، وعن مراقبة الطيور واستكشاف عالم الدلافين، أو المشي أعلى مسارات الحواف الرملية المتموجة من تل رملي إلى آخر، وكذلك جولات ركوب الدراجات. ويعمل أحدث مقار الإقامة الممتازة العالية وهو منتجع «مارتينهال»، في «ميمو بالييرا»، على توفير كل ذلك للزائر.

وأياً كانت أجزاء «الغرب» التي تختارها، ستجد الودّ، وترحيب الناس، والطعام اللذيذ بأسعار رائعة، من أطيب الأسماك إلى اللحم المدخن.

الشواطئ البكر

وفي المناطق المبنية مثل «ألبوفيرا» و«فيلاماورا»، لا تزال هناك شواطئ رائعة غير مطروقة، ولكن من أجل الوصول إلى ما هو أبعد في «الغرب»، ورؤيتها في أفضل حالاتها، توجه نحو الأماكن المعروفة، التي تجمع بين مكوّنات قضاء العطلة المثالية، والإحساس بالمعنى الحقيقي للمكان. وبالنسبة لزيارة الشواطئ المهجورة، يستحسن أن تأتي في غير أوقات العطلات المدرسية، وأفضل الشهور هي مايو/أيار ويونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول، عندما تكون الشمس دافئة والزوار قليلون.

أما أشهر الصيف، أي الفترة بين يوليو/تموز وأغسطس/آب، فيمكن لها أن تعني ازدحام المرافق في وسط «الغرب»، ولكن يمكنك التوجه حينها نحو الأرض الداخلية، لتعبر بساتين البرتقال والزيتون والفلين، واللقالق التي تعشش على أعمدة المداخن، لتصل إلى جنة ريفية هادئة لم تتغيّر إلا قليلاً على مدى قرون.

الليل البارد

وخلال شهري ديسمبر/كانون الأول و يناير/كانون الثاني، وعلى الرغم من أنها باردة ليلاً، فهناك في كثير من الأحيان أشعة شمس دافئة في منتصف النهار، وبطبيعة الحال سوف تقل أسعار الفنادق بكثير عنها في ذروة الصيف، وعلى الرغم من أن السباحة ستكون لمن يقدر عليها حقاً، فإنه حقاً لوقت رائع أن تحوز «الغرب» لك وحدك.

أما إذا كانت زيارتك تدور حول تناول الطعام في الخارج، ومشاهدة معالم المدينة، فيجب أن تأخذ في الاعتبار أنه خلال فصل الشتاء، تقفل العديد من المطاعم أبوابها كما هي الحال في بعض نقاط الجذب السياحي، مثل الحدائق المائية وحدائق الحيوانات.