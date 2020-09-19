«علي بابا كلاود» وعملاؤها يشاركون في «أبسارا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد علي بابا كلاود نمواً مستمراً إلى جانب عملائها في أنحاء مختلفة من العالم، بصفتها أساس التكنولوجيا والمعلومات الرقمية لدى مجموعة علي بابا. وبذلت الشركة جهوداً كبيرة على مر السنين؛ لخدمة عملائها من كل القطاعات، ومساعدتهم على تسريع تطوير أعمالهم، والتغلب على تحديات هذا العصر المتقلب.

وثبت أن تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي تشكل حجر الأساس للشركات التي تسعى إلى التجهيز بالكامل للعصر الرقمي، خصوصاً بعد اندلاع أزمة كوفيد-19 عالمياً. وخلال مؤتمر أبسارا الثاني عشر الذي يقام تحت عنوان: «الانتقال إلى مستقبل الذكاء الرقمي»، يسرد العملاء من مختلف القطاعات قصص نموهم ونجاحهم مع علي بابا كلاود، بما فيها قطاعات الطيران والترفيه والضيافة والتعليم والتجارة والتجزئة الإلكترونية.

وقالت سيلينا يوان رئيسة الأعمال العالمية في شركة «علي بابا كلاود: يسرنا أن نشهد عبور عملائنا لتجربة انتقال سلس نحو عمليات أكثر رقمنة. ونفخر بدعم المؤسسات للاستفادة من مزايا تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي الموثوقة لدينا، بصفتنا نعد مزوداً عالمياً رائداً للخدمات السحابية، مما يمكّن تلك المؤسسات من إطلاق العنان لإمكانات أعمالها بالكامل وتطوير نمو مستدام معنا. وسنستمر في تحسين منتجاتنا وخدماتنا بالتوازي مع انتقالنا نحو مستقبل الذكاء الرقمي.