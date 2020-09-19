«العقار» يقود مؤشر سوق دبي لاستعادة مستويات مارس

تباينت مؤشرات الأسهم خلال الأسبوع، محققة ارتفاعاً بنسبة 2.22% في مؤشر سوق دبي المالي بدعم من قطاعي العقار والبنوك، بينما استقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على تراجع هامشي بنسبة 0.19%، بضغوطات من قطاع البنوك.

وشهد السوقان سيولة أسبوعية استثنائية بلغت نحو 8.6 مليار درهم، بتداول 3.98 مليار سهم؛ حيث شهد سوق دبي المالي 2.66 مليار درهم، بتداول 1.84 مليار سهم، كما شهد سوق أبوظبي 5.93 مليار درهم، بتداول 1.84 مليار سهم، والتي تتضمن صفقة «أدنوك للتوزيع» من طرح خاص ل1.25 مليار سهم إلى مؤسسات استثمارية، بقيمة إجمالية تبلغ 3.7 مليار درهم، والتي تمثل حصة 10% من أسهم الشركة.

بلغت السيولة الأسبوعية في السوقين عند استثناء صفقة «أدنوك للتوزيع» 4.78 مليار درهم، بتداول 2.38 مليار سهم

سوق دبي

وسجل مؤشر سوق دبي المالي أفضل أداء أسبوعي خلال شهر تقريباً، بعدما ارتفع 2.22%، مضيفاً 50.35 نقطة مكاسب، بعد أن أغلق عند 2320.87 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مطلع مارس/آذار.واتجه المؤشر العام للسوق صعوداً منذ بداية الأسبوع، وسط ارتفاع يومي مستمر، وسط صعود جماعي للمؤشرات القطاعية من دون استثناء وعلى رأسها العقار والاستثمار.

وارتفع مؤشر العقار 4.4%، مدعوماً بارتفاع ثلاثي شركات إعمار، وخاصة «إعمار مولز» الذي ارتفع سهمها 9.29% إلى 1.53 درهم، بتداول 97 مليوناً، كما ارتفع «إعمار للتطوير» 7.56% إلى 2.42 درهم، و«إعمار العقارية» 2.75% إلى 2.99 درهم، وسط تداولات بقيمة 212 مليون درهم، كما صعد «داماك» لأعلى مستوى في نحو عام بنسبة 7.3% إلى 0.966 درهم، بينما تراجع «أرابتك» وحيداً 0.67% إلى 0.595 درهم.وارتفع مؤشر الاستثمار والخدمات المالية 2.5%، مدفوعاً بارتفاع «دبي للاستثمار» 2.52% و«سوق دبي» 3.3%، بينما تراجع «شعاع» 0.58%.

وارتفع البنوك 1.14%، وسط صعود قوي من سهم «الإمارات دبي الوطني» 2.8% إلى 11 درهماً، وبلغت سيولة السهم نحو 1.31 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم خلال جلسة الخميس، وارتفع «دبي الإسلامي» 0.23% إلى 4.35 درهم، بتداول 101 مليون درهم، و«جي إف إتش» 1.46% إلى 0.627 درهم.

وارتفع التأمين 1.66%، مع ارتفاع «سلامة» 3.2% إلى 0.804 درهم، بتداول 85.3 مليون درهم، بينما ضغط جني الأرباح على سهم «دار التكافل» الذي تراجع 15.3% إلى 0.94 درهم، و«أمان» 9.5% إلى 0.81 درهم.

وارتفع النقل 1.83%، وسط ارتفاع «أرامكس» 3.2% و«الخليج للملاحة» 1.49% وارتفع السلع 2.86%، بعدما ارتفع «دي إكس بي إنترتينمنتس» 3.1% إلى 0.133 درهم، بتداول 12 مليوناً. وارتفع الاتصالات 1.15%، مع صعود «دو» بنفس النسبة إلى 5.3 درهم.

سوق أبوظبي

Advertisements

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هامشياً بنسبة بلغت 0.19%، أي بنحو 8.5 نقطة، ليغلق عند 4510.6 نقطة، متأثراً بأداء سلبي لقطاع البنوك بشكل خاص.

وهبط مؤشر البنوك 1.57%، متأثراً بانخفاض «أبوظبي الأول» 2.28% إلى 11.16 درهم، بتداول 533.5 مليون درهم، كما تراجع «أبوظبي الإسلامي» 2.15% إلى 4.1 درهم، وارتفع «أبوظبي التجاري» 1.82% إلى 5.58 درهم، بتداول 204 ملايين درهم.

وارتفع قطاع الطاقة 3.13%، وسط صعود «أدنوك للتوزيع» 6.77% ليغلق عند 3.47 درهم، بتداول 3.97 مليار درهم، منها صفقات كبرى بقيمة 3.8 مليار درهم، كما ارتفع «طاقة» 4.3% إلى 1.45 درهم.

وارتفع الاستثمار 1.48%، مع صعود «العالمية القابضة» 2.05% إلى 37.78 درهم، بتداول 427.14 مليون درهم، كما ارتفع «إشراق» 2.34% إلى 0.394 درهم.وارتفع العقار 0.52%، مع ارتفاع «الدار» 0.49% إلى 2.07 درهم، بتداول 380 مليون درهم.وارتفع الاتصالات 1.33%، مدعوماً بارتفاع «اتصالات» 1.33% إلى 16.8 درهم، بتداول 135 مليوناً.

الأكثر تداولاً

وحصد سهم «الإثمار» الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي بنسبة 57.0% مغلقاً عند 0.295 درهم.

تلاه سهم السلام القابضة حيث ارتفاع 16.4% مغلقاً عند 0.369 درهم.

وفي أبوظبي كان سهم اكسا الهلال الأخضر الأكثر ارتفاعاً 20.9% مغلقاً عند 0.665 درهم، تلاه الإمارات لتعليم قيادة السيارات ب 14.89% مغلقاً عند 15.74 درهم.

تداولات المستثمرين

وأظهرت بيانات التداولات حسب الجنسيات توجه المستثمرين الأجانب نحو الشراء، بمحصلة بلغت 347 مليون درهم، منها 72.7 مليون درهم في أبوظبي و274.2 مليون درهم في دبي. وبلغت مشتريات الأجانب غير العرب نحو 2.55 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 2.2 مليار درهم.

وسجل المواطنون محصلة بيعية بنحو 277 مليون درهم، بعد أن وصلت مشترياتهم إلى نحو 5.63 مليار درهم، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 5.9 مليار درهم.

وتباينت توجهات المؤسسات في السوقين، بمحصلة بيع في أبوظبي بنحو 97 مليون درهم، ومحصلة شراء في دبي بنحو 46.5 مليون درهم.

وبلغت مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 7.24 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 7.3 مليار درهم.