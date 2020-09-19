شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الروسي يتباطأ والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الاقتصاد الروسية، الجمعة إن وتيرة انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تباطأت في أغسطس /آب، إذ سجل تراجعا 4.3 بالمئة على أساس سنوي من 4.6 بالمئة في يوليو/ تموز.

وتشير تقديرات الوزارة إلى أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي في الشهور الثمانية الأولى من العام بلغ 3.6 بالمئة على أساس سنوي. (رويترز)

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