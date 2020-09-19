شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة وتسجل ثالث خسائر أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الجمعة متأثرة بصدور بيانات اقتصادية ضعيفة فضلا عن استمرار المبيعات على القطاع التكنولوجي لتسجل "وول ستريت" ثالث خسائرها الأسبوعية على التوالي.



ولا يزال عدم اليقين يسود الأسواق بشأن إمكانية تمرير الكونجرس الأمريكي لجولة ثانية من الدعم المالي لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وأظهرت بيانات اقنصادية تسجيل الحساب الجاري الأمريكي عجزا بحوالي 171 مليار دولار في الربع السنوي الثاني بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل عجز فصلي قدره 158 مليار دولار، فيما صعد مؤشر ثقة المستهلك إلى 78.9 نقطة في الشهر الجاري.



وفي بادرة جديدة على التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، أعلنت الإدارة الأمريكية بدء حظر تطبيقي "ويشات" و"تيك توك" الصينيين في الولايات المتحدة بداية من العشرين من سبتمبر/أيلول.

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وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.3% أو ما يعادل14 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 41.11 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 10.1% هي الأكبر منذ الخامس من يونيو/حزيران، وسجل أعلى سعر اليوم عند 41.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 40.3 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.4% أو ما يعادل 15 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 43.15 دولار للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 8.3% هي الأكبر منذ التاسع عشر من يونيو/حزيران، وسجل أعلى سعر عند 43.8 دولار وأقل سعر عند 42.5 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 244 نقطة) إلى 27657 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة تقل عن 0.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 27946 نقطة وأقل مستوى عند 27487 نقطة.



وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 117 نقطة) إلى 10793 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 10977 نقطة وأقل مستوى عند 10639 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 1.1% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 3319 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 3362 نقطة وأقل مستوى عند 3292 نقطة.