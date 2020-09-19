شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع قليلاً وتسجل مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الجمعة وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المستثمرين أقبلوا على المعادن النفيسة بعد بيانات اقتصادية ضعيفة وخسائر أسواق الأسهم.



هذا، وقد سجل الحساب الجاري الأمريكي عجزا بحوالي 171 مليار دولار في الربع السنوي الثاني بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل عجز فصلي قدره 158 مليار دولار، فيما صعد مؤشر ثقة المستهلك إلى 78.9 نقطة في الشهر الجاري.



على صعيد آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:49 بتوقيت جرينتش حيث انخفض بأقل من 0.1% 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.01 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة .1% أو ما يعادل ثلاثة سنتات وأغلق المعدن عند 27.129 دولار للأوقية، وحقق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 1%، وبلغ أعلى سعر في جلسة الجمعة عند 27.580 دولار في حين سجل أقل سعر عند 26.870 دولار.