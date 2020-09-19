شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع ويحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليتمكن المعدن النفيس من تحقيق مكاسب أسبوعية.



وأظهرت بيانات حكومية أن الحساب الجاري الأمريكي سجل عجزا بحوالي 171 مليار دولار في الربع السنوي الثاني بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل عجز فصلي قدره 158 مليار دولار، فيما صعد مؤشر ثقة المستهلك إلى 78.9 نقطة في الشهر الجاري.

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وكان الاحتياطي الاتحادي قد قرر هذا الأسبوع الإبقاء على معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير وألمح إلى عدم رفعها قبل نهاية عام 2023.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:47 بتوقيت جرينتش حيث انخفض بأقل من 0.1% 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.01 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% أو ما يعادل 12.20 دولار إلى 1962.1 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وبلغ أعلى سعر عند 1968.2 دولار وأقل سعر عند 1951.1 دولار.