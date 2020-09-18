شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات" يتلقى عروض مشغلى المحمول فى مزايدة الترددات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز تلقى عروض مشغلي الاتصالات الراغبين في الحصول على الترددات الجديدة ، وفق الباقات المخصصة من الجهاز، وسيقوم بإعلان النتائج فور اعتمادها وفق الإجراءات المتبعة لطرح وتخصيص الترددات، حسبما أكد المسئول لـ"الخليج 365".

وبدأت أمس مزايدة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لعرض الترددات الجديدة على شركات المحمول العاملة في السوق المحلي " فودافون واورنج والمصرية للاتصالات we واتصالات، وشارك بها فودافون والمصرية للاتصالات ولم تتقدم شركتى اورنج واتصالات بأي عروض.

والتقت كل شركة منفصلة مع مسؤولي الجهاز لتقديم العرض الخاص بها للحصول على الترددات، ووفقاً للمصادر ، فإنه حال تساوي شركتين أو أكثر يتم طرحها بنظام المزايدة العامة.

وطرح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، 60 ميجاهرتز "ترددات" جديدة لشركات المحمول العاملة في السوق، بنظام المزايدة، في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتر، لبيعها بأعلى سعر وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة من الشركات للمواطنين، ومن المقرر أن تنعش تلك الترددات التي يتم طرحها بالدولار الأمريكي خزينة الدولة بالمليارات.

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وذكرمسؤول تفاصيل طرح جهاز تنظيم الاتصالات ترددات جديدة لشركات المحمول بنظام المزايدة وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" في وقت سابق، إن الترددات ستطرح بالدولار الأمريكى، وتستهدف الدولة بيعها بأعلى سعر، شأن رخص الجيل الرابع للمحمول، والتي تم طرحها فى نهاية عام 2016 بقيمة 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنيه.

والحيز الترددي هو بمثابة القناة العملاقة التى تمر بها عمليات الصوت ونقل البيانات وهى الموجات التى يعتمد عليها المشغلين، فكلما زادت الترددات المخصصة للشركات والتى تعتمد عليها فى تقديم الخدمة، كلما قل انقطاع المكالمات وتحسن أداء وسرعة نقل البيانات.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت عن تقدمها بعرض مالي وفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على حزمة جديدة في الحيز الترددي 2600ميجا هرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات، وفي انتظار عملية البت والاعتماد من قبل جهاز تنظيم الاتصالات. ويأتي ذلك في إطار سعى الشركة الدائم لتحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة الاعتماد على الشبكة الخاصة بالمصرية للاتصالات من خلال ضخ استثمارات جديدة في الحيزات الترددية المخصصة بما يساهم في تقديم أعلى مستوى من جودة الخدمات للعملاء.