شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي بعد استيعاب قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة على نحو سلبي بعد استيعاب قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة والسياسة النقدية.



وتتابع الأسواق عن كثب التصريحات المتبادلة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية الجمهوري "دونالد ترامب" والديمقراطي "جو بايدن".



وصرح "ترامب" بأن "بايدن" يسعى لزيادة الضرائب بأربعة تريليونات دولار حال فوزه في الانتخابات القادمة.

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وفيما يتعلق بأزمة "كورونا"، أكد الرئيس "ترامب" على أن آلاف الأطباء في بلاده يعكفون على تطوير لقاح فعال وآمن للوقاية من الفيروس.



وكشفت بيانات حكومية أن الحساب الجاري الأمريكي سجل عجزا بحوالي 171 مليار دولار في الربع السنوي الثاني بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل عجز فصلي قدره 158 مليار دولار، فيما صعد مؤشر ثقة المستهلك إلى 78.9 نقطة في الشهر الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:29 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.01 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.