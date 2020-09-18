شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج خلال أسبوع..و"السعودية" تسجل أعلى اغلاق من 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 2.5% رابحاً 203 نقطة ليغلق عند مستوى 8338 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق أسبوعي منذ 8 أشهر، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.08% رابحاً 47.25 نقطة ليغلق عند مستوى 2320.87 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق أسبوعي له في أكثر من 6 أشهر، وربح رأس المال السوقي 5.85 مليار درهم لتغلق عند مستوى 321.5 مليار درهم، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت.

كما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 3.28% رابحاً 45.54 نقطة ليغلق عند مستوى 1435.25 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.21% خاسراً 8.527 نقطة ليغلق عند مستوى 4510.603 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق مسقطـ، بنسبة 1.05% خاسراً 38.58 نقطة ليغلق عند مستوى 3647.71 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 59.52 مليون ريال.

بورصة السعوديةارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 2.5%رابحاً 203 نقطة ليغلق عند مستوى 8338 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق أسبوعي منذ 8 أشهر، وبلغ قيمة التداول 75 مليار ريال، وصعد 137 سهماً، فيما تراجع 57 سهماً، في حين استقرت 4 أسهم. بورصة السعوديةارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 2.5%رابحاً 203 نقطة ليغلق عند مستوى 8338 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق أسبوعي منذ 8 أشهر، وبلغ قيمة التداول 75 مليار ريال، وصعد 137 سهماً، فيما تراجع 57 سهماً، في حين استقرت 4 أسهم.

وصعد 18 قطاعاً ببورصة السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل" بنسبة 9.5 %، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 6.7 %، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.9%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.7%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.5%، فيما تراجعت قطاعات التطبيقات وخدمات التقنية، السلع الرأسمالية، المرافق العامة بنسبة 4.2%، 1.1%، 0.3%، على التوالي.

بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.08% رابحاً 47.25 نقطة ليغلق عند مستوى 2320.87 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق أسبوعي له في أكثر من 6 أشهر، وربح رأس المال السوقي 5.85 مليار درهم لتغلق عند مستوى 321.5 مليار درهم. بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.08% رابحاً 47.25 نقطة ليغلق عند مستوى 2320.87 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق أسبوعي له في أكثر من 6 أشهر، وربح رأس المال السوقي 5.85 مليار درهم لتغلق عند مستوى 321.5 مليار درهم.

وصعد ببورصة دبي، قطاع العقارات بنسبة 4.28%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.29%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.86%، ثم قطاعي الخدمات والبنوك بنسبة 2.36%، 0.84%، على التوالي.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة، سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 51.28%، ثم سهم "داماك العقارية" بنسبة 9.52%، ثم سهم "دبي للاستثمار" بنسبة 3.39%، فيما تراجع سهم شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 16.34%، ثم سهم "دبي للمرطبات" بنسبة 12.10%، ثم سهم "أرابتك القابضة" بنسبة 3.25%.

بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 3% رابحاً 174.18 نقطة ليغلق عند مستوى 6009.9 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.39% رابحاً 16.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4332.43 نقطة، وزاد مؤشر السوق العام بنسبة 2.31% رابحاً 122.74 نقطة ليغلق عند مستوى 5447.16 نقطة، وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 0.41% رابحاً 17.79 نقطة ليغلق عند مستوى 4372.51 نقطة. بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 3% رابحاً 174.18 نقطة ليغلق عند مستوى 6009.9 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.39% رابحاً 16.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4332.43 نقطة، وزاد مؤشر السوق العام بنسبة 2.31% رابحاً 122.74 نقطة ليغلق عند مستوى 5447.16 نقطة، وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 0.41% رابحاً 17.79 نقطة ليغلق عند مستوى 4372.51 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 2.27 مليار سهم بقيمة 285.29 مليون دينار عبر تنفيذ 70.66 ألف صفقة، وربح رأس المال السوقي 855 مليون دينار بقيمة 31.621 مليار دينار.

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بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 3.28% رابحاً 45.54 نقطة ليغلق عند مستوى 1435.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 32.06 مليون سهم بقيمة 4.13 مليون دينار بحريني. بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 3.28% رابحاً 45.54 نقطة ليغلق عند مستوى 1435.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 32.06 مليون سهم بقيمة 4.13 مليون دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.64% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 37.74%، البنك الأهلي المُتحد-البحرين لمكاسب بنسبة 7.34%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.58% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 4.71%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.49% مدفوعاً بصعود شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 2%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.21% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.83%.

بورصة أبوظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.21% خاسراً 8.527 نقطة ليغلق عند مستوى 4510.603 نقطة، وهبط ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.70%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 3.30%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.45%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.06%، بورصة أبوظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.21% خاسراً 8.527 نقطة ليغلق عند مستوى 4510.603 نقطة، وهبط ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.70%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 3.30%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.45%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.06%،

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) بنسبة 9.46%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بنسبة 4.32% ثم سهم ومجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بنسبة 1.82%.





بورصة مسقطتراجع المؤشر العام لسوق مسقطـ، بنسبة 1.05% خاسراً 38.58 نقطة ليغلق عند مستوى 3647.71 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 59.52 مليون ريال ليغلق عند مستوى 19.66 مليار ريال، وبلغ حجم التداول 21.52 مليون سهم بقيمة 3.93 مليون ريال.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة "عمان والإمارت القابضة" بنسبة 4.44%، ثم سهم "حديد الجزيرة" بنسبة 3.19%، ثم سهم "الخليجية لخدمات الاستثمار" بنسبة 3.03%، فيما تصدر "الأسماك العُمانية" قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 8.22% ثم سهم "المدينة" بنسبة 4.17%، ثم سهم "بنك مسقط" بنسبة 4.12%.