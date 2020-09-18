شكرا لقرائتكم خبر عن "جمعية التسويق العقاري" تعلن إقبال ضخم على شراء وحدات بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مهاب حسونة عضو مؤسس بالجمعية المصرية للتسويق العقاري، ورئيس مجلس إدارة شركة سيفن فيجرز للتسويق العقاري، إن هناك إقبال ضخم على شراء وحدات بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة سواء السكن أو التجاري أو الخدمي، وذلك لما يتميز به المشروع العقاري الأفضل في مصر، من تخطيط على مستوى عالمي وتوافر بنية تحتية قوية وفقاً لأحدث التكنولوجية العالمية، وتفادي أخطاء وعشوائية المدن القائمة، علاوة على تعدد وسائل الوصول إليها سواء من خلال شبكة طرق حديثة أو عبر خطوط المونوريل أو القطار الكهربائي، وهما وسائل مواصلات يتم تشغيلها لأول مرة في مصر.

وأضاف "حسونة" لـ"الخليج 365"، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة رد على كافة المشككين سواء في قدرة الدولة على تنفيذه، حيث نجحت الدولة في التخطيط والتنفيذ بأيادي مصرية أو المدة التي سيتم تنفيذ المشروعات حيث شكك البعض في قدرة الدولة على تنفيذه خلال المدة المعلنة، وتوقعوا أن تتم هذه المشروعات خلال 10 سنوات، إلا أن الواقع الحالي في العاصمة يثبت تنفيذ المشروعات بأعلى جودة وخلال مدة زمنية قياسية، مشيرا إلى نجاح المشروع في استيعاب الآلاف العمالة في المرحلة الأولى من تنفيذه على مساحة 40 ألف فدان من إجمالي 170 ألف فدان مخصصة للمشروع، كما يتوقع أن تستوعب المزيد من العمالة في المشروعات التجارية والإدارية بالمشروع، وهو ما جعله منصة جذب للعمالة.

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ونصح مهاب حسونة، المشترين بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بالتركيز على الشراء أولاً من مطورين عقاريين ذو خبرة ويمتلكون سابقة أعمال في تنفيذ مشروعات عقارية كبرى سابقة، ثانياً عدم اعتماد أسعار الوحدات أو العروض كشرط أساسي لاختيار الوحدات، وأن يتم الاختيار وفقاً لسمعة الشركة، وجودتها في تنفيذ مشروعات عقارية مماثلة.