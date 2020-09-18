شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 18-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالتذبذب قرب مقاومة القناة اللحظية الهابطة، وطالما أن السعر دون مستويات 1.1870 و1.1910، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، تدعمها سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.1720.

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