شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء النفط والخام الأمريكي أعلى 41 دولارا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل المتابعة اللصيقة في الأسواق للأضرار الناجمة عن الإعصار "سالي" ومدى تحسن الطلب من عدمه.



كان وزير الطاقة السعودي قد حذر من وصفهم بالمقامرين في سوق النفط العالمي وتوعدهم بأنهم سيذهبون إلى الجحيم.



وأكدت لجنة فنية تابعة لـ"أوبك" ومنتجين مستقلين بأن هناك ضغوط على الطلب جراء أزمة فيروس "كورونا" ومدى الاحتمالات المتعلقة بموجة ثانية.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.01 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 41.01 دولارا للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 41.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 40.3 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.5% إلى 43.06 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.8 دولار وأقل سعر عند 42.5 دولار.