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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع قليلا بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة بالإضافة إلى الضغوط على سوق النفط.
وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مبيعات التجزئة في كندا ارتفع بنسبة 0.6% خلال اغسطس/آب الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.8%.
وباستثناء بعض السلع كالغذاء والطاقة، انخفض مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية في البلاد بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.5%.
وفي سوق الخام، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 41 دولارا للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 41.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 40.3 دولار.
وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.5% إلى 43.07 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.8 دولار وأقل سعر عند 42.5 دولار.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.15 إلى 0.7589، وسجل أعلى سعر عند 0.7613 في حين سجل أقل سعر عند 0.7575.
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