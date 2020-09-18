شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاود سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" تصدر قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بحجم تداول بلغ 6.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 420.2 مليون جنيه، تلاه سهم "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول بلغ 102 مليون ورقة، وقيمة تداول 355.6 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول بلغ 60.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 305.9 مليون جنيه، ثم "سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 63.6 مليون ورقة وبقيمة تداول 232.9 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 27.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 207.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

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وفى المركز السادس "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 88.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 146.5 مليون جنيه، ثم "المصريين للإسكان والتنمية والتعمير" بحجم تداول 13.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 132.4 مليون جنيه، ثم "المصرية للاتصالات" بحجم تداول 10.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 124.5 مليون جنيه، وفى التاسع "جي بي أوتو" بحجم تداول 46.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 124.1 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 213.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 119.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11050.89 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.23% ليغلق عند مستوى 1935.6 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.22% مغلقًا عند مستوى 2824.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.06% مغلقًا عند مستوى 12790.31 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 937.31 نقطة.