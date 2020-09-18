شكرا لقرائتكم خبر عن ثبات سوق الأسهم الأمريكية بعد إعلان ترامب حظر تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت أسواق الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، ثابتة بعد إعلان إدارة ترامب أنها ستحظر التطبيقات المملوكة للصين تيك توك ووي تشات من متاجر التطبيقات الأمريكية، وهي خطوة قد تصعد التوترات مع الصين. وفقا لتقرير ذا هيل افتتح مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا 25 نقطة، أو 0.1%، وارتفع مؤشر S&P 500 بمقدار 1.5 نقطة، وقد تقلبت الأسواق بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة متراجعة من مستويات قياسية جديدة.

إذا لم تفقد الأسهم قوتها يوم الجمعة فمن المتوقع أن تشهد الأسهم الأمريكية الأسبوع الأول من المكاسب الإيجابية في سبتمبر.

في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون مفاوضات واشنطن المتوقفة بشأن حزمة إغاثة خامسة لـ COVID-19، والتي يمكن أن تطلق ما يزيد عن تريليون دولار كإغاثة مالية إضافية.

لكن الديمقراطيين والجمهوريين لا يزالون متباعدين في مواقفهم، على الرغم من حث الرئيس ترامب على المضي قدمًا ووعدًا من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وهي ديمقراطية من كاليفورنيا بالإبقاء على مجلس النواب في جلسة حتى يتم التوصل إلى اتفاق.