شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 18-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 18-9-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبزرها ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت الثابت في جمهورية مصر العربية ليصل إلى 31.38 ميجابت/ث بنهاية شهر أغسطس، وتقدم ترتيب مصر 6 مراكز لتحتل المركز الـ 91 بدلا من الـ 97 عالمياً، انتهاء إجراءات الموافقة على إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف إعلامياً بالتسوية لعدد 408 موظفين وذلك بالأزهر الشريف، وعدد 159 موظفا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية.





مؤشر Ookla العالمى يكشف تقدم مصر 6 مراكز بسرعة الإنترنت عالميًااستطاعت مصر أن تواصل نجاحها فى تحسين متوسط سرعات الإنترنت خلال الفترة الماضية، وذلك على الرغم من الضغوط الكبيرة على شبكة الإنترنت خلال أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد ، وما صاحبها من زيادة الطلب على خدمات البيانات مع اتجاه العديد من الأفراد والمؤسسات إلى الاعتماد على نماذج عمل رقمية تضمن استمرارية الأعمال.

وكشف أحدث التقارير الصادرة عن مؤشر Ookla Speedtest العالمي لقياس سرعات الانترنت، هذا الشهر والخاص بشهر أغسطس 2020، عن ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت الثابت في جمهورية مصر العربية ليصل إلى 31.38 ميجابت/ث بنهاية شهر أغسطس، وتقدم ترتيب مصر 6 مراكز لتحتل المركز الـ 91 بدلا من الـ 97 عالمياً.

التنظيم والإدارة يعلن التسوية لـ408 موظفين بالأزهر و159 بـ"تعليم الإسماعيلية"أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن انتهاء إجراءات الموافقة على إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف إعلامياً بالتسوية لعدد 408 موظفين وذلك بالأزهر الشريف، وعدد 159 موظفا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية. التنظيم والإدارة يعلن التسوية لـ408 موظفين بالأزهر و159 بـ"تعليم الإسماعيلية"أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن انتهاء إجراءات الموافقة على إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف إعلامياً بالتسوية لعدد 408 موظفين وذلك بالأزهر الشريف، وعدد 159 موظفا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية.

وقال الدكتور صالح الشيخ، إن الأزهر الشريف تقدم بطلب إلى الجهاز لإعادة تعيين عدد 472 موظفا، وقام الجهاز بإعمال شئونه ودراسة كل حالة على حدة وانتهى إلى الموافقة على التسوية لعدد 408 موظفاً.

Advertisements "التخطيط" تبحث تطوير منظومة "أداء" تتضمن300 مؤشر لقياس الأثر التنموي للبرامجعقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ورشة عمل، حول سبل تطوير المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وقيادات الوزارة. "التخطيط" تبحث تطوير منظومة "أداء" تتضمن300 مؤشر لقياس الأثر التنموي للبرامجعقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ورشة عمل، حول سبل تطوير المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وقيادات الوزارة.

وفى بداية الورشة استعرض الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، مراحل بناء وتطور المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم، مشيراً إلى أنه منذ إطلاقها عام 2018، وهي تخضع للتطوير والتحديث المستمرين، لمواكبة المستجدات، وللارتقاء بمنهجيتها وأدواتها ومؤشراتها، خاصًة أنه تم تصميمها ليس فقط لمتابعة أداء الوزارات، ولكن أيضًا لمتابعة الجهات والوحدات المختلفة في الجهاز الإداري للدولة.

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد لها مقابل الدولار اليومأفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد لها مقابل الدولار. الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد لها مقابل الدولار اليومأفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد لها مقابل الدولار.

كما أفادت قناة العربية، أمس الخميس، أن الليرة التركية تنخفض وتسجل مستويات هبوط قياسية جديدة. وبالأمس تراجعت الليرة التركية بشكل طفيف لتبلغ مستوى منخفضا غير مسبوق مقابل الدولار، في الوقت الذي يتواصل فيه القلق حيال التوقعات الاقتصادية، في حين يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

بنك أوف أمريكا يعلن استحواذ الأسهم على أكبر تدفقات أسبوعية منذ مارس 2018أظهرت أبحاث بنك أوف أمريكا أن صناديق الأسهم استقطبت ما يزيد عن 16 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر، إذ أقبل المستثمرون على شراء الأسهم الأمريكية بعد مبيعات كثيفة في وقت سابق من الشهر بقيادة أسهم التكنولوجيا. بنك أوف أمريكا يعلن استحواذ الأسهم على أكبر تدفقات أسبوعية منذ مارس 2018أظهرت أبحاث بنك أوف أمريكا أن صناديق الأسهم استقطبت ما يزيد عن 16 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر، إذ أقبل المستثمرون على شراء الأسهم الأمريكية بعد مبيعات كثيفة في وقت سابق من الشهر بقيادة أسهم التكنولوجيا.

وقال بنك أوف أمريكا إنه في "نوبة إقبال على الأسهم الأمريكية"، ضخ المستثمرون قرابة 24 مليار دولار في أسهم أكبر اقتصاد في العالم، في أكبر دخول للتدفقات منذ مارس 2018.