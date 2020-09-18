شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ثقة المستهلك الأمريكي إلى اعلى مستوى منذ مارس والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات صادرة عن جامعة "ميتشيجان" ووكالة "رويترز" أن مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع خلال سبتمبر/أيلول إلى أعلى مستوى منذ مارس/آذار.
وصعد المؤشر إلى 78.9 نقطة في الشهر الجاري من 74.1 نقطة في أغسطس/آب، بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 75.9 نقطة.
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