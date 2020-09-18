شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتجه نحو الانخفاض في آخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل استمرار تقييم المستثمرين لتصريحات الاحتياطي الاتحادي وصدور بيانات اقتصادية.



كان البنك المركزي الأمريكي قد قرر هذا الأسبوع الإبقاء على معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير كما ألمح البنك إلى عدم رفعها من ذلك المستوى قبل نهاية عام 2023.

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ومع ذلك، هناك ضبابية شأن إمكانية تمرير الكونجرس الأمريكي لحزمة تمويل ثانية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا" على الاقتصاد.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن الحساب الجاري الأمريكي سجل عجزا بحوالي 171 مليار دولار في الربع السنوي الثاني بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل عجز فصلي قدره 158 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:37 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 27885 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 10872 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 3347 نقطة.