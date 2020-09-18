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شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض مع استمرار القلق إزاء الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الجمعة على نحو طفيف رغم استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلاً القلق المستمر بشأن الطلب العالمي.
وكان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد أكد على تعافي الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من التوقعات، لكنه حذر بشأن الحاجة للمزيد من الدعم المالي والنقدي لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".
وتحاول شركات السيارات إنعاش مبيعاتها ووتيرتها الإنتاجية بعد أشهر من الركود بسبب أزمة الفيروس التاجي.
يأتي ذلك مع الأخذ في الاعتبار استخدام البلاديوم بكثافة في صناعة مكونات وأجزاء داخل السيارات تعمل على تقليل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة.
ومن ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش عند 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 2330.2 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2368.1 دولار وأقل سعر عند 2324.1 دولار.
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