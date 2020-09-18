شكرا لقرائتكم خبر عن س وج عن مبادرة مستقبلنا رقمي "أزاي تشتغل من البيت وتكسب بالدولار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت مبادرة "مستقبلنا رقمي" على اهتمام الشباب بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض 3 نماذج من المشاركين بالمبادرة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب وعدد من الجامعات الأهلية، حيث ذكر الشباب، أنهم حصلوا على دورة عالمية بوزارة الاتصالات مجاناً، كما حصلوا على شهادة من شركة "يوادسيتي" العالمية، وهو ما أهلهم للعمل عبر منصات العمل الحر برواتب شهرية بالدولار، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن المبادرة.

س – ما هي مبادرة مستقبلنا رقمي؟

ج- المبادرة هي أكاديمية افتراضية فريدة من نوعها تهدف إلى تدريب وتمكين الشباب من سهولة الانضمام إلى سوق العمل الحر (freelancing) والعمل عن بعد، وتحقيق النجاح المهني والمنافسة في أسواق العمل المستقل عبر الإنترنت.

س- ما هي أهم أهداف المبادرة؟

ج- تهدف المبادرة تطوير مهارات 100 ألف مصري عبر منصة Udacity على الإنترنت في 3 تخصصات تكنولوجية: الويب والبيانات والتسويق الرقمي، وهو ما يساهم في تعزيز قدرات المهنيين المحليين النشطين في مجال العمل عن بعد، تعظيم صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات، تعزيز الإمكانيات التكنولوجية للشباب المصري وزيادة فرصهم في الحصول على فرص للعمل عن بعد والمنافسة في أسواق العمل المستقل عبر الإنترنت.

س- ما هي شروط الالتحاق بالمبادرة؟

ج- يشترط الانضمام للبرنامج للشباب والمهنيين المستقلين من المصريين في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا ، وأن يكون لديهم المعرفة أو الخبرة العملية في مجال تخصصهم ليكونوا قادرين على تلبية المتطلبات التقنية المحددة للمسار الذي ينضمون إليه.

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س – كيف يتقدم الشباب للمبادرة؟

ج- تتم عملية التقدم والقبول عن طريق التسجيل على الرابط التالي https://egfwd.com/?lang=ar، ثم ملء طلب بالبيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بمهاراتهم التقنية وخبرتهم العملية، والإجابة على الأسئلة الفنية ذات الصلة بالتخصص الذي يتقدمون إليه.

ويتم إبلاغ المتقدمين في وقت لاحق عن طريق البريد الإلكتروني بحالة الطلب الخاص بهم، وتاريخ بدء البرنامج وخطوات التسجيل في الفصل الدراسي لبدء رحلة التعلم والتدريب.

س- لماذا أطلقت وزارة الاتصالات مبادرة مستقبلنا رقمي؟

ج- لأن مبادرة مستقبلنا رقمي هي إحدى المبادرات الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقدمها من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالتعاون مع شركة "يوداسيتي" لتحقيق رؤية مصر الرقمية وبناء قدرات الإنسان المصري.

س- كم عدد خريجي مبادرة مستقبلنا رقمي؟

ج- عدد خريجى مبادرة "مستقبلنا رقمي"، وصل إلى 5 آلاف شاب وشابة، فضلا عن 34 ألف متدرب حالياً.