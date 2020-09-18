أسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 18-9-2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاعاً بقيمة 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً فى مصر 853 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً من 1938 دولار إلى 1954 دولارا مع توقعات بتغير آخر للأسعار الساعات القليلة المقبلة.

واستقرت أسعار العملات اليوم الجمعة الموافق 18-9-2020، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم: 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى: بـ 18.44 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى: 20.21 جنيه للشراء، 20.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.95 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد لها مقابل الدولار.

كما أفادت قناة العربية، أمس الخميس، أن الليرة التركية تنخفض وتسجل مستويات هبوط قياسية جديدة. وبالأمس تراجعت الليرة التركية بشكل طفيف لتبلغ مستوى منخفضا غير مسبوق مقابل الدولار، في الوقت الذي يتواصل فيه القلق حيال التوقعات الاقتصادية، في حين يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.