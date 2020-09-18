شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى التونسى يؤكد تراجع العائدات السياحية 60% حتى اول سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزي التونسى عن تراجع العائدات السياحية وخدمة الدين الخارجي التراكمي في تونس ، وأشار البنك فى تقرير حديث الى :"تراجع العائدات السياحية في تونس بحوالي 60% حتى يوم 10 سبتمبر 2020" و لم تتعدى هذه العائدات 1.5 مليار دينار حتى الان، بينما بلغت 4 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وكذلك أظهرت مؤشرات المالية و النقدية للبنك المركزي تراجع خدمات الدين الخارجي التراكمي نسبة 16% لتصل الى حدود 6.1 مليار دينار بالإضافة الى تراجع الاحتياطي بالعملة الصعبة ليبلغ 21.2 مليار دينار :" ما يعادل 141 يوماً من الاستيراد في حين بلغت 18.2 مليار دينار 103 أيام استيراد خلال سنة 2019 ".

اما بالنسبة لمجموع عائدات العمل فقد سجل ارتفاعا بحوالي 8% ليصل الى حدود 3.8 مليار دينار خلال هذه الفترة.

Advertisements

وكان وزير السياحة التونسى اكد على أهميّة أن تظلّ السيّاحة الداخلية هي العنصر الأهم في السوق السياحية التونسية، مشيرا الى ان هذا التوجّه يستدعي وضع برنامج متكامل لتطوير السياحة الداخلية بما يكفل عدم تأثر المنتج السياحي الوطني بالاحداث التى تشهدها البلاد من وقت الى آخر.

وبيّن الوزير أنّه سيشرع في تفعيل الإجراءات، التّي تمّ إقرارها سابقا، سيما، المتعلّقة منها بالمسائل الماليّة وتوفير السيولة للمؤسّسات السياحيّة حتّى تتمكن من مواجهة تداعيات جائحة كورونا مشيرا إلى انه سيواصل العمل على مساعدة اهل المهنة على تنويع المنتوج السيّاحي الوطني وخاصّة دعم السياحة البديلة.