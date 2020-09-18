شكرا لقرائتكم خبر عن كيف رفعت العاصمة الإدارية عائد الاستثمار العقاري في مصر؟.. خبير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد دغيدي رئيس مجلس إدارة شركة ريماكس المهاجر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتسويق العقاري، على أهمية إنشاء مدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة بهدف؛ أولاً إنشاء وجهة حضارية جديدة لمصر أمام العالم كله، وذلك بعدما ضربت العشوائية وسوء التخطيط وعدم الالتزام بمعايير البناء المدن القائمة ومنها القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى فتح متنفس ورئة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية بمدن مخططة وفقاً للمعايير العالمية تراعي جودة الحياة للمواطنين، ثانياً المحافظة على القيمة العقارية، حيث تسبب المخالفات في المدن الحالية في خفض قيمة عائد الاستثمار العقاري بها في المقابل ارتفع العائد بالمدن الجديدة بسبب تميزها بالتنظيم والطابع الحضاري وهو ما ينعكس على حياة سكانها.

وقال: "الأدلة على ما ذكرته متنوعة، يكفي أن يجرب سائح زيارة مصر، فمنذ وصوله إلى مطار القاهرة حتى السكن بأحد الفنادق وزيارة المعالم السياحية، يواجه معاناة بسبب العشوائية التي ضربت القاهرة، وزحام مروري كثيف بسبب الوحدات المخالفة، في المقابل فأنه إذا وصل من مطار العاصمة الإدارية الجديد، سيجد مطار جيد وطرق على مستوى عالمي، ومباني حضارية تراعي جودة الحياة للمواطن".

وأشار "دغيدي"، إلى تأثير المدن الجديدة على زيادة العائد من الاستثمار العقاري، قائلاً :"تنفذ شركتي صفقات ببيع وشراء عقارات بمختلف الدول حول العالم، وهناك بعض الوجهات يصل فيها سعر المتر العقاري إلى 10 آلاف يورو، ولم نصل إلى هذا السعر في أي وجهة بالمدن القائمة الحالية بسبب العشوائية وفساد المحليات التي تسبب في بناء عقارات مخالفة وتغيير النشاط وعدم التخطيط الجيد فضلا عن عدم تشغيل الجراجات، وهو ما أدى إلى انهيار سعر العقار في مصر مقارنة بدول أخرى.

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وحول تأثير بناء العاصمة الإدارية اقتصادياً، قال "دغيدي"، إن العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى حققت العديد من العوائد الاقتصادية، أهمها استيعاب تشغيل الخريجين الجدد والعمالة العائدة من ليبيا بعد عدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك، كما ساهمت في تنشيط شركات المقاولات والاستشارات العقارية، وكذلك الصناعات المرتبطة بمواد البناء مثل الطوب والأسمنت والحديد، فبدلاً من اتجاه هذه الشركات إلى تسريح العمالة بعد انخفاض المشروعات في أعقاب الثورات التي مرت بها مصر، توسعت منذ فترة في تشغيل عمالة، وزيادة استثماراتها.

وأشاد محمد دغيدي، بحجم الإنجاز بالمشروعات المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي فاقت ما الصينيين، موضحاً أن الشركة الصينية المسئولة عن تنفيذ الأبراج بالحي المالي بالعاصمة لم تنتهي من أعمالها، في المقابل نجحت الشركات المحلية في تنفيذ الحي الحكومي ومسجد وكنيسة العاصمة ومدينة الثقافة والعلوم علاوة على عدد كبير من مشروعات البنية التحتية كمحطات الكهرباء والمياه، وهو أمر لم يحدث في تاريخ مصر أن ننفذ مشروعات بهذا الحجم بسرعة بالغة وبأعلى جودة.