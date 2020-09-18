شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط العالمية للتراجع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة بعد ارتفاعها لأعلى مستوى فى أسبوعين فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، لكن الأسعار لا تزال بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بدعم توقعات بنك جولدمان ساكس حول وجود عجزا بالسوق خلال الربع الرابع من هذا العام ، بجانب تصريحات لتحالف أوبك بلس حول الامتثال بتخفيضات الإنتاج العالمي ، وانخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي بحوالي 1.0% إلى مستوي 40.53$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.93$، وسجل أعلى مستوي عند 41.46$ الأعلى منذ 4 أيلول/سبتمبر الجاري ،و انخفض خام برنت بنسبة 1.1% إلى مستوي 42.76$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.22$ ، وسجل أعلى مستوي عند 43.78$ الأعلى منذ 4 أيلول/سبتمبر.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بحوالي 2.0% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار تأثير التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

على صعيد كامل تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار النفط العالمية لا تزال مرتفعة بمتوسط 8% ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ حزيران/يونيو الماضي.

قال بنك "جولدمان ساكس" فى أحدث تقاريره عن أسواق الطاقة ،إن التخزين الأخير على ناقلات النفط من الخام للتسليم فى المستقبل يأتي مدفوعا ضمن تخصيص المخزون العابر ، بدلا من توسيع المخزون الدائم الذي من شأنه الإشارة إلى زيادة المعروض فى السوق.

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وأضاف البنك الأمريكي أن سوق النفط لا يزال يعاني من عجز بالرغم من كثافة المضاربة فى الأسعار عند المستويات المنخفضة للغاية.

وتوقع البنك أن تشهد سوق النفط عجزا بحوالي 3 مليون برميل يوميا بحلول الربع الرابع من هذا العام ،مع وضع متوسط 49$ للبرميل لخام برنت بنهاية هذا العام ، و 65$ للبرميل بحلول الربع الثالث من العام المقبل.

قال تحالف "أوبك بلس" يوم الخميس إن المجموعة ستتخذ إجراءات بشأن الأعضاء الذين لا يمتثلون للحصص المحددة ضمن اتفاق خفض المعروض العالمي ،والذي تم اللجوء إليه عقب التراجع الحاد فى الطلب على الوقود بسبب فيروس كورونا.

وينفذ التحالف العالمي فى الوقت الحالي المرحلة الثانية من الاتفاق ،والتي تتضمن خفضا بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر القادم.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة بحوالي 4.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 11 أيلول/سبتمبر، فى سابع انخفاض أسبوعي فى غضون أخر شهرين ، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 2.1 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 496 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 3 نيسان/أبريل الماضي ، فى علامة إيجابية على تسارع مستويات السحب فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.