شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سعر برميل برنت يسجل إرتفاعا طفيفا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:03 مساءً, 18 سبتمبر 2020 م المناطق - واس ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 0.16%.

وسجل “برنت” زيادة عند الساعة 0925 بمقدار 7 سنت أمريكي ليصل إلى 43.34 دولار أمريكي.

كما إرتفع سعر خام غرب تكساس للعقود الآجلة إلى 40.98 دولار أمريكي أو ما يعادل 0.09 %.

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