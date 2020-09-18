ارتفع سعر الذهب السعودى اليوم الجمعة وعيار 24 بـ 235.88 ريال

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 18-9-2020، حيث سجل سعر جرام الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 235.88 ريال سعودى مقابل 234.16 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو 235.88 ريال بما يعادل 62.88$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 216.22 ريال بما يعادل 57.64$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 206.40 ريال بما يعادل 55.03$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 176.91 ريال بما يعادل 47.16$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 137.60 ريال بما يعادل 36.68$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 117.94 ريال بما يعادل 31.44$

سعر أوقية الذهببنحو 7,336 ريال بما يعادل 1,956$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,651 ريال بما يعادل 440.20$

سعر كيلو الذهببنحو 235,879 ريال بما يعادل 62,884$

وتراجعت أسعار الذهب العالمى أمس ، مع صعود الدولار بعدما رسم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) صورة إيجابية للتعافي الاقتصادي لكنه أحجم عن تقديم مؤشرات ملموسة بشأن المزيد من التحفيز.

وارتفع مؤشر الدولار أمس إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل بقية العملات بعدما ألمح الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء إلى أنه يتوقع تسارع تعافي الاقتصاد الأمريكي من جائحة كورونا وتراجع البطالة بوتيرة أسرع مما توقع البنك المركزي في يونيو.