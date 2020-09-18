شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الليرة التركية ثاني أسوأ عملة أداء في الأسواق الناشئة .. بلغت 7.52 أمام الدولار والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:10 مساءً, 18 سبتمبر 2020 م
المناطق - الرياض
سجلت الليرة التركية أمس، أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار، وذلك غداة تأكيد “الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي” على استمرار حالة عدم اليقين بشأن التعافي الاقتصادي، ما أضعف شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.
وتراجعت الليرة 0.3 في المائة، ليصل سعر صرف الدولار إلى 7.5212 ليرة صباح أمس، وخسرت الليرة التركية 21 في المائة من قيمتها هذا العام، لتصبح ثاني أسوأ عملة أداء في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي. إلى ذلك، تراجعت أسعار الذهب أمس، مع صعود الدولار بعدما رسم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) صورة إيجابية للتعافي الاقتصادي، لكنه أحجم عن تقديم مؤشرات ملموسة بشأن مزيد من التحفيز.
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