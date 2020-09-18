سعر اليورو اليوم الجمعة 18-9-2020 يسجل 18.44جنيه بالأهلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 18-9-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 18.44 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى بلغ 18.51 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.44 جنيه للشراء.

18.68 جنيه للبيع.

18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.40 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.

18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.63 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.40 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة، أن فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انكمش إلى 16.6 مليار يورو في يوليو من 20.7 مليار يورو في يونيو إذ بدد انخفاض في حساب الدخل الأولي أثر زيادة في فائض التجارة.

وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للتكتل إلى 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.6 بالمئة في الاثني عشر شهرا السابقة، ما يرجع في الأساس إلى تراجع الفائض من تجارة الخدمات وهبوط تدفقات الدخل الأولي، التي تشمل الأرباح من الاستثمارات الخارجية.