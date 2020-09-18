شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 5.807 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 43.2%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.081 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 845.6 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.3%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 691.5 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.1%، وفى المركز الخامس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 548.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.1%.

وجاء في المركز السادس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 538.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4%، عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 482.7 مليون جنيه بنسبة 3.6%، وحل في المركز الثامن شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة 468 مليون جنيه بنسبة 3.5%.

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وحلت في المركزين التاسع والعاشر شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية، تايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 375.8 مليون جنيه، و 331.1 مليون جنيه، بنسبة 2.8%، 2.5% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11050.89 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.23% ليغلق عند مستوى 1935.6 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.22% مغلقًا عند مستوى 2824.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.06% مغلقًا عند مستوى 12790.31 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 937.31 نقطة.