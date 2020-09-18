شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يعلن استحواذ الأسهم على أكبر تدفقات أسبوعية منذ مارس 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت أبحاث بنك أوف أمريكا أن صناديق الأسهم استقطبت ما يزيد عن 16 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر، إذ أقبل المستثمرون على شراء الأسهم الأمريكية بعد مبيعات كثيفة في وقت سابق من الشهر بقيادة أسهم التكنولوجيا.

وقال بنك أوف أمريكا إنه في "نوبة إقبال على الأسهم الأمريكية"، ضخ المستثمرون قرابة 24 مليار دولار في أسهم أكبر اقتصاد في العالم، في أكبر دخول للتدفقات منذ مارس 2018.

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تأتي التدفقات بعد نزول المؤشر ناسداك عشرة بالمئة في أوائل سبتمبر.

ونزحت 58.9 مليار دولار من صناديق النقد وشهد الذهب أول خروج للتدفقات في أربعة أشهر بقيمة 400 مليون دولار.

في غضون ذلك، شهدت صناديق أسهم الأسواق الناشئة نزوحا بقيمة 2.5 مليار دولار لكن صناديق الديون النامية سجلت دخول تدفقات للأسبوع الحادي عشر على التوالي.