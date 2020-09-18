شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد لها مقابل الدولار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد لها مقابل الدولار.

كما أفادت قناة العربية، أمس الخميس، أن الليرة التركية تنخفض وتسجل مستويات هبوط قياسية جديدة. وبالأمس تراجعت الليرة التركية بشكل طفيف لتبلغ مستوى منخفضا غير مسبوق مقابل الدولار، في الوقت الذي يتواصل فيه القلق حيال التوقعات الاقتصادية، في حين يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

ولامست العملة التركية قاعا عند 7.5020، وهي في تراجع في الآونة الأخيرة، وتأثرت هذا الأسبوع بخفض موديز لتصنيف تركيا الائتماني إلى ‭‭"B2"‬‬ من ‭‭"B1"‬‬. وفقدت الليرة 21 بالمئة من قيمتها هذا العام.